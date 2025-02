El reconocido chef profesional y jurado de MasterChef Celebrity Jorge Rausch sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar la verdadera razón por la que comenzó a ejercitarse con más frecuencia. Esto, luego de que uno de sus fanáticos se mostrara interesado en saber sobre esta nueva etapa de su vida.

Jorge Rausch explicó por qué hace ejercicio y dejó a todos en shock

Contrario a lo que muchos pensaban, Jorge Rausch no tiene como objetivo tonificar su cuerpo para llamar la atención físicamente, sino que por el contrario dentro de sus intereses se encuentra el tener un cuerpo que le ayude a disfrutar de una longevidad más saludable, así lo reveló durante una dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram frente a la interrogante de un seguidor.

Según comentó Rausch, su intención es “ganar masa muscular para tener mejor calidad de vida y longevidad”. Incluso, aseguró que esta nueva etapa de su vida le ha servido como “terapia” cuando tiene dificultades en su día a día. “Cuando tengo algún problema, dilema, tristeza o algo interno que resolver entreno solo y medito mientras lo hago. Me funciona de maravilla, generalmente resuelvo”, confesó.



¿Jorge Rausch planea enamorarse este 2025? Esto respondió el chef profesional

Vale la pena destacar que el profesional se encuentra soltero desde hace un par de meses atrás y desde entonces se le ha visto con más frecuencia en el gimnasio. Sin embargo, como él aclaró, no realiza esta actividad para llamar la atención de ninguna mujer, por el contrario, lo hace con fines saludables.

Sin embargo, frente a cuestiones del corazón ha manifestado que, aunque tener una relación no es una prioridad para este 2025, no podría estar cerrado a la posibilidad de que esto pueda sucedes. “No hay afán, pero no estoy cerrado a la idea tampoco. A mí me gusta la estabilidad emocional. Eso llega, no se puede forzar”,aseguró.

De esta manera, los seguidores de Rausch podrían ser o no testigos de una nueva historia de amor del chef profesional.