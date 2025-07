Jhonny Rivera contó el susto que vivió al olvidar la letra de una canción

Jhonny Rivera compartió con sus cientos de seguidores en redes sociales una anécdota poco conocida. El artista popular confesó que años atrás pasó un gran susto durante una presentación en vivo al no recordar la letra de una de sus canciones.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera relató uno de los momentos más inesperados que ha vivido sobre el escenario: olvidó la letra de una de sus propias canciones durante un show en vivo.

Según contó el cantante, durante una de sus presentaciones, un grupo de personas ubicadas en los palcos frente a la tarima comenzó a insistirle para que interpretara la canción ‘Perdonaste, más no olvidaste’. Sin embargo, Rivera confesó que no se sabía la letra, a pesar de ser de su autoría.

Explicó que dentro de su discografía hay muchas canciones que nunca ha interpretado en vivo porque considera que no están entre las más populares de su repertorio, como es el caso de ‘Perdonaste, más no olvidaste’.

Aunque inicialmente intentó ignorar la solicitud, el grupo le ofreció un millón de pesos para que la cantara. Él se negó a aceptar el dinero, pero hizo el intento de interpretarla leyendo la letra durante el show.

Aun así, al finalizar el concierto, fue abordado por estas personas, quienes le reclamaron el dinero que él nunca recibió, argumentando que la canción no fue interpretada correctamente.

Aunque el artista no dio muchos detalles sobre cómo terminó aquel suceso, mencionó que, a raíz de este, logró aprenderse la letra de aquella canción que decidió cantar en su show en El Tambo, donde su público la entonó con fuerza, dejándole claro que se equivocaba al decir que hacía parte de sus canciones poco conocidas.

“Ahorita que estuve cantando en El Tambo, me pidieron esa canción. Yo me la había aprendido, porque esa experiencia me quedó aquí (en la mente). Yo llegué a mi casa a aprendérmela otra vez y me dio por cantarla en El Tambo, ¡y miren pues cómo todo el mundo se sabe esta canción por allá!”