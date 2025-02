La empresaria Epa Colombia se sinceró sobre cómo han sido sus días en la cárcel y lo mucho que extraña a su hija Daphne Samara luego de su reciente condena por más de cinco años tras el daño a una estación de Transmilenio en 2019.

En entrevista con Johana Bahamón, la influenciadora se desahogó destacando lo injusta que siente que ha sido su condena, pues lleva años tratando de resarcir los daños al error que sabe que cometió.

Según contó se levanta tipo 6:00 a.m. para estar lista a las 7 a.m. al llamado, posteriormente se pone a leer a Biblia y luego intenta entretenerse con las diferentes actividades que hacen en la prisión.

Indicó que, por ahora, se encuentra en observación, pues planea comenzar talleres para capacitar a muchas de las reclusas sobre temas capilares y entrenamiento deportivo para ir reduciendo la pena; agregando que también siente que debe seguir inspirándose e inspirar a las demás para que una vez salgan de allí puedan seguir haciendo sociedad.

Asimismo, señaló que, hay algunas mujeres que no la quieren y le hacen guardia o le quitan la comida.

Johana Bahamón la cuestionó si a ella le gustaría tener a su hija como muchas madres que cuentan con la opción de tenerlos cerca hasta que cumples los tres años de edad, a lo que ella confesó que no.

“Yo que tengo una hija no quiero que pague los errores de la mamá, está creciendo, es muy inteligente, es una niña muy linda y no quiero que esté acá porque se ven cosas muy terribles, se ven cosas que no alcanzas a imaginar, no quisiera que estuviera en ello, no me gustaría”, dijo.