Dani Duke habló de la actitud de La Toxi hacia La Liendra

A pocos días de que se cumpla un mes desde el ingreso de los famosos a La casa de los famosos Colombia, las amistades y alianzas comienzan a fortalecerse. Al mismo tiempo, también se evidencian enemistades o distancias entre algunos participantes, como es el caso de La Toxi Costeña y La Liendra. Según Dani Duke, la influenciadora se ha mostrado afectada por la indiferencia de La Liendra, una actitud que la tiene desconcertada.

Dani Duke quedó desconcertada al ver cuánto le afecta a La Toxi Costeña la lejanía de La Liendra

A través de sus redes sociales, Dani Duke pidió ayuda a sus seguidores para entender por qué a La Toxi Costeña le impactaba tanto que La Liendra no se mostrara cercano a ella, como sí lo hace con otros participantes de La Casa de los Famosos Colombia. Según explicó, su novio tenía claro que no podía ser amigo de todos, pues se trata de una competencia en la que tarde o temprano deberá nominar a alguien, preferiblemente fuera de su círculo, en este caso, Los Lavaplatos, al que evidentemente ella no pertenece.

“Ella (La Toxi Costeña) no se quita el nombre de La Liendra de la boca. O sea, todos los días, y se los digo con conocimiento, porque ustedes saben que yo mantengo pegada del 24/7 (por la app del Canal RCN). Todo de lo que La Toxi habla es de que a La Liendra no le cae bien, que no la mira, que no se junta con ella… Le afecta y le afecta muchísimo”, expresó a sus seguidores antes de preguntarles qué opinaban al respecto.

Los fans de Dani Duke opinaros sobre la actitud de La Toxi Costeña con La Liendra en La casa de los famosos

A raíz de esto, se abrió un debate sobre por qué a La Toxi Costeña parecía afectarle tanto la distancia que La Liendra tomó con ella desde el inicio del reality. Mientras algunos insinuaron que podría haber un interés amoroso de su parte, otros criticaron el ambiente de confrontación que se generaba alrededor de la situación.

Por un lado, algunos seguidores especularon sobre los sentimientos de La Toxi Costeña hacia La Liendra: “Está enamorada de él y le arde q no le ponga cuidado” y “porque su novio es muy lindo y todas quieren con él”. Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Dani Duke, pero señalaron que no era necesario generar tanto hate hacia otros participantes:

“Dani es lindo el apoyo a La Liendra, pero no me gusta el hate hacia los otros participantes” o “Si, yo estoy de acuerdo, todo el tiempo está diciendo que La Liendra no la saluda y eso”.