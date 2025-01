La casa de los famosos Colombia y sus participantes no paran de ser tendencia en redes sociales desde su estreno el pasado 26 de enero, esto por todo lo que ha pasado en la primera semana del reality.

Una de las participantes que ha llamado la atención de los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia es la actriz Norma Nivia, quien es recordada por su papel en Chica vampiro.

Aunque la belleza y personalidad de la actriz han captado la atención del público y de sus compañeros, hay algo en específico que los internautas se han empezado a preguntar, su estatura.

La estatura de la actriz ha despertado curiosidad en los televidentes de La casa de los famosos Colombia. En SuperLike nos pusimos en la tarea de confirmar este dato y la verdad es que Norma Nivia mide 1,84 centímetros.

El tema la altura siempre ha perseguido a la actriz, tanto así que, en una reciente charla con 'La toxi' en La casa de los famosos Colombia, Norma le contó a la cantante cómo aprendió a sentirse orgullosa de ser tan alta.

Cuando se me atravesó la carrera de modelaje entendí que la altura era algo chévere y ahí fue que me enderecé.

Norma Nivia aseguró que medir 1,84 cm no era algo que la enorgullecera porque había sido víctima de bullying por este aspecto, por lo que había empezado a tener una mala postura para no verse tan grande.

Si no hubiese sido por el modelaje yo creo que yo sería gibada porque todo el mundo me la montaba.

Sin embargo, Norma aseguró que cuando llegó al mundo del modelaje empezó a recibir muchos elogios y halagos por su gran altura, algo que la llenó de valor y la empoderó para no acomplejarse más.

Ahora me enderezo y no aprendí a acomplejarme porque me sentía mal por ser tan grande.