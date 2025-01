Camilo Pulgarín, uno de los creadores de contenido más populares de Colombia, ha dado un paso trascendental en su vida personal al confirmar su proceso de transición de género.

Después de semanas de especulaciones y filtraciones en redes sociales, el influencer y ex-participante de La casa de los famosos Colombia decidió hablar abiertamente sobre su proceso en un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales.

¿Cómo se supo que Camilo Pulgarín estaba transitando de género?

Los rumores sobre su transición comenzaron después de que algunos videos captaran al creador de contenido paisa en lo que parecía ser un consultorio estético.

En las imágenes filtradas, Pulgarín se mostraba usando una bata y una peluca, lo que despertó más preguntas sobre su posible cambio de género. El clip se viralizó, haciendo que muchos se preguntaran si el influenciador estaba atravesando una transformación personal.

Finalmente, el mismo Camilo Pulgarín aclaró la situación en sus redes sociales: “Bebés, han pasado cositas. Estoy muy bien, estoy feliz, tengo miedo porque no sabía qué decirles (…) Quiero que sepan que estoy muy feliz, el doctor Hugo Aguilar me ayudó. Llevaba varios años con este pensamiento en la cabeza”, expresó en un video compartido con sus seguidores.

El creador de contenido no solo compartió su felicidad por dar este paso, sino también cómo, a pesar de estar en plena transición, se siente ‘más feliz que nunca’. Aunque está avanzando en este proceso, dejó claro que aún queda camino por recorrer. “Es un proceso largo, pero estoy muy contenta con todo lo que estoy viviendo”, añadió.

¿Cómo tomo la familia de Camilo Pulgarín su transición de género?

El viernes 27 de diciembre, Cami compartió un momento muy especial con sus seguidores: “Estoy con mi familia, el 24 la pasamos espectacular, fue la primera vez que tenía contacto con ellos estando así, y todo fue súper bonito. Todos me han apoyado muchísimo. Los comentarios de la gente me tienen muy contenta. Yo me pregunto, ¿por qué no lo había hecho antes?”, confesó emocionada en una historia en su cuenta oficial de Instagram.

El apoyo de su familia y seguidores ha sido clave en este proceso, quien expresó sentirse afortunada de contar con tanto respaldo en su camino hacia la felicidad. La sinceridad de la ahora creadora han generado un fuerte vínculo con sus fanáticos, quienes han celebrado su valentía y autenticidad.

SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.