BKing habló sobre su separación con Marcela Reyes

Luego de varios meses desde que Marcela Reyes anunció a sus seguidores que estaba soltera, BKing reapareció en sus redes sociales para dar su versión de los hechos. El joven aseguró que, a pesar de las difamaciones en su contra, no se arrepiente del amor que le brindó tanto a ella como a su hijo Valentino.

Haciendo uso de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cientos de seguidores, BKing decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas para permitirle a sus fanáticos solucionar sus interrogantes. Sin embargo, la mayoría de estas estaban enfocadas a su relación con Marcela Reyes.

Lejos de evadir el tema, BKing decidió dar su versión de los hechos, pero sin entrar en tanto detalle, pues aseguró que, aunque había varias difamaciones en su contra no iba a hablar mal de una mujer que fue su pareja.

“He guardado silencio a pesar de todas las difamaciones en mi contra. He preferido guardar silencio. Lo que sí quiero dejar claro es que no me arrepiento del amor que le di a ella y a su hijo”.