Las redes sociales están disparatadas tras recientes declaraciones que salieron por parte de B-King, el exesposo de Marcela Reyes, luego de haberlo tildado de infiel.

B-King rompió el silencio en exclusiva para el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN. En este espacio dio fuertes señalamientos de por qué se separó de Marcela Reyes.

Antes de desmentir lo que sería un romance por parte del artista con Karina García, de La casa de los famosos Colombia, reveló lo que habría pasado para que el matrimonio con la DJ llegara a su final.

Aunque B-King dijo que ha buscado no referirse al respecto, tampoco dejó que tacharan su imagen. En ese sentido, recalcó que por callar muchas veces se dejó opacar.

"Cuando iniciamos la relación, yo el único mal hábito que tenía era fumar mar1huana; ella venía con otro hábito que era consumir tus1, yo no conocía esa dr0ga... Yo diría que eso es el demonio; esa circunstancia, esa situación, llevó a que de pronto no fuera un amor tan real o tan limpio", aseguró B-King.

En el relato de las razones de la ruptura amorosa, el exesposo de Marcela Reyes también contó que si bien fue cierto que tuvieron un amor bonito, con el tiempo percibió que el único que solo sentía amor, al parecer, era él.

"Ella (Marcela Reyes) no fue la que me dejó a mí, o sea, ella me puso a mí: o hacer esto o esto y yo preferí irme... Que yo estuviera más tiempo en la relación... El esposo y la esposa feliz, pero yo ya tenía claro que no quería estar ahí", comunicó el cantante.