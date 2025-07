Así reaccionó Karina García al ver el nuevo look de su hijo Valentino ¡En shock!

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, les compartió a sus seguidores la mala sorpresa que se llevó recientemente al ver que le cambiaron el look a su hijo al parecer sin su autorización.

Karina García no para de dar de qué hablar en redes sociales por su contenido y recientemente quedó demostrado con un video que compartió de su reacción al ver el nuevo corte de cabello que le hicieron a su hijo Valentino.

La modelo paisa se encontraba haciendo una transmisión en vivo mientras esperaba que le cortaran el cabello a su hijo menor.

Pasados unos minutos el pequeño llegó hasta la habitación de Karina García para mostrarle cómo había quedado tras cortarse el cabello, pero decidió generarle expectativa a su mamá al taparse con una toalla.

Karina García al ver que Valentino llegó escondido empezó a tener una reacción de preocupación por el corte de cabello que le habían hecho a su hijo.

Ayyy no, no, esperen, no, ¿qué pasó?