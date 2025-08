Andrea Valdiri opinó sobre cómo ve a Karina García en boxeo: "Me da vaina"

Mediante una transmisión en vivo, la bailarina Andrea Valdiri reveló que cruzó algunas palabras con Karina García, a propósito de que las dos van a estar en el mismo evento de boxeo en el mes de octubre.

Aunque no van a enfrentarse la una con la otra, Andrea Valdiri y Karina García van a participar en Stream Fighters, un evento en vivo organizado por el streamer WestCol que consiste en reunir a reconocidas figuras de internet para que se encuentren en el ring.

En ese sentido, Valdiri se enfrentará contra Yina Calderón, mientras que, Karina lo hará contra la mexicana Karely Ruíz.

Respecto a Karina, son distintas las posturas porque resulta que no se sabe cómo le irá debido a que si bien es cierto que entrena, su fortaleza no es el boxeo. En cambio, Valdiri suele ser más comprometida en el asunto de la actividad física.

Andrea reveló que habló con Karina e incluso la aconsejó porque no quiere verla como una perdedora en octubre. Según la bailarina barranquillera, si una persona nunca ha practicado deporte o realizado ejercicio, no debería aceptar entrar al ring de boxeo.

Luego, dijo que le da "vaina" el enfrentamiento que tendrá Karina García contra Karely Ruíz.

"Me da vaina porque yo vi a Karina, la saludé y estuvo al lado mío... Y yo le dije cuidado y no te vayas a dejar cascar, práctica para que no te vayan a joder, así sea que le des y le des, pero que no caigas", reveló la Valdiri.