Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, continúa cumpliendo con su gira de medios, pues luego de su triunfo en el reality de convivencia, ha sido invitado a varios espacios en los que ha hablado de lo que fue su experiencia, así como los proyectos que se vienen de aquí en adelante.

En los últimos días, Andrés Altafulla recibió una sorpresiva pregunta por parte del público, en la que se un oyente de la emisora radial en la que fue entrevistado se mostró interesado en saber si Karina García hará será protagonista en algunos de sus videos musicales: “¿Me gustaría saber si vas a hacer un video de tus nuevas canciones con Karina como protagonista?”, preguntó.

Ante la curiosidad de esta persona, el cantante no dudó en responder con completa sinceridad y no solo eso, sino que también habló de cuándo podría llevar a la realidad sus planes.

“100%, ayer estábamos escuchando música precisamente y le dije mi amor en qué canción quieres salir”, aseguró el intérprete. Además, continuó su respuesta asegurando que tan pronto ambos viajen a Medellín, estaría en conversaciones la idea de que la modelo antioqueña sea protagonista, tanto así, que señaló que la otra semana podría ser la oportunidad de empezar a trabajar en este proyecto.

Así mismo, el artista barranquillero se mostró abierto a responder cuál fue ese momento en el que él pensó que se convertiría en el ganador esta segunda temporada.

“Bueno, te cuento que yo desde el momento en el que llegué a la casa yo dije, no esto ya es un milagro el hecho de estar aquí y cuando me mandan a la primera placa yo dije como que, imagínate no gané la votación ahora voy a ganar la placa”, afirmó. Sin embargo, conforme fue avanzando en la competencia se iba convenciendo cada vez más de ser merecedor, pues como todos, también había luchado para estar allí.