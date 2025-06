El ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, Andrés Altafulla, rompió su silencio sobre el rumor de una factura de más de 30 millones que asociaban a él y a Karina García.

¿Altafulla se gastó 30'000.000 en una fiesta con Karina García?

El cantante desde que ganó La casa de los famosos Colombia ha tenido una agenda apretada en tema de entrevistas por todo el 'boom' del reality del Canal RCN y su sorpresiva victoria para algunos fanáticos.

Tras llevarse los $400'000.000 del premio de La casa de los famosos Colombia salió un rumor a la luz que exponía que supuestamente el cantante y su pareja Karina García habían botado la casa por la ventana en una fiesta tras el relity.

En redes sociales empezó a circular una fotografía de una factura de un establecimiento público que tenía un total más de $30'000.000 de pesos, una cifra astronómica para una salida.

Esta factura empezó a ser asociada con Altafulla y Karina García, algo que empezó a generar revuelo en redes porque muchos aseguraban que esto era real.

Altafulla aclaró el tema de la factura de 30 millones. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Altafulla sobre la factura de 30 millones?

El cantante Altafulla no se quedó callado ante los rumores que aseguraban que se había gastado más de 30 millones de pesos en una fiesta junto a Karina García tras La casa de los famosos Colombia.

El artista en medio de una entrevista en ‘Bravíssimo’ con Marcelo Cezán fue indagado por este rumor que tanto ha dado de qué hablar y hasta le mostraron la foto de la supuesta factura.

Altafulla de manera directa y con un tono de humor respondió que esa factura no era de él y tampoco de su pareja Karina García, por lo que desmintió dicho rumor.

El cantante aseguró que le parecía 'loco' llegar a gastarse esa millonaria suma en una salida, además, expuso que de llegar hacer sería un gran porcentaje del premio, al cual ya le descontaron todo el tema de impuestos.

“Ahí está el 10% del premio. Falso contra toda falsedad. La gente tiene mucha imaginación".

Altafulla reveló que lo han llamado a reclamarle por gastarse ese supuesto dinero

El cantante contó en esta entrevista que este rumor tomó bastante fuerza y llegó hasta los ojos de sus seres queridos y amigos.

Precisamente, Altafulla reveló que varias personas cercanas lo han llamado a reclamarle y reprocharle por supuestamente haberse gastado esa millonaria cifra en una fiesta.

Sin embargo, el cantante aseguró que él ha tenido que aclararles que esa factura no es de él. No obstante, aseguró que aunque se lo ha tomado de buena manera, espera no tener que tomar acciones en el futuro por rumores de este tipo.