La actriz Alina Lozano ha acaparado la atención mediática en el último tiempo por todo lo que ha pasado tras anuncia su separación del influenciador Jim Velásquez.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Alina Lozano reveló detalles de su separación y lo que pasó con Jim Velásquez

La actriz y el influenciador han estado revelando detalles de su separación temporal y todo lo que han vivido este tiempo desde que tomaron la difícil decisión.

Se suponía que esta separación era temporal mientras la actriz estaba en Estados Unidos junto a su hijo ayudándolo con su ingreso a la universidad.

Realmente nosotros nos dimos un tiempo con Jim porque yo le pedí eso, porque yo quería hacer el viaje sola con mi hijo por su proyecto de vida.

Sin embargo, según reveló Alina Lozano recientemente en un video publicado en su cuenta de Instagram al parecer se llevó una sorpresa de Jim Velásquez al regresar a Colombia días atrás.

Artículos relacionados Alina Lozano Jim Velásquez hizo reveladora confesión sobre su relación: “Le fui infiel a Alina”

¿Qué le hizo Jim Velásquez a Alina Lozano tras su regreso a Colombia?

La actriz reveló en aquel video que con Jim habían acordado reunirse y volverse a ver cuando ella regresara al país, un acuerdo que al parecer no cumplió el joven influenciador.

Lo que ustedes no saben es que la relación quedó en puntos suspensivos, pero se suponía que yo tenía mi marido acá en la casa.

Alina confesó que empezó a notar la ausencia de Jim cuando regresó y al salir del aeropuerto él no estaba. Al llegar a su casa, la actriz confirmó que su esposo no había estado en su casa durante todo este tiempo y que estaba brillando por su ausencia.

Se supone que cuando yo llegara a Colombia mi marido iba a estar allá esperándonos en el aeropuerto y todos íbamos a llegar a casa y retomar la relación.

Por eso, la actriz decidió romper su silencio y aclarar que, aunque se suponía que era una separación temporal, las actitudes de su pareja le estaban demostrando cosas que no le gustaban y que por eso, no podía confirmar si iban a continuar o no.