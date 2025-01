La actriz Alina Lozano ha dado bastante de qué hablar en las últimas semanas tras toda la polémica que ha causado su separación del influenciador Jim Velásquez.

La actriz les contó recientemente a sus seguidores una curiosa anécdota que vivió en una sala de cine con un hombre que conoció por casualidad.

Según narró Alina en sus historias de Instagram, todo sucedió cuando fue junto a su hijo a cine, con la mala suerte que no consiguió dos asientos seguidos, por lo que le tocó a cada uno sentarse en filas diferentes.

A la actriz le tocó sentarse junto a un hombre que le empezó a hacer la conversación, algo que según ella empezó a fluir de manera natural.

La actriz contó que tras hablar por varios minutos con el señor, al parecer, él tomó por mal camino la conversación y empezó a coquetearle, tanto así que, ella decidió mostrarle su argolla de matrimonio para detenerlo.

Llegó un señor a hablarme, cuando el señor me empieza a hacer preguntas y hablar de todo. Cuando me pregunta que si me gustaba bailar, yo dije estoy mandando un mensaje equivocado, él piensa que estoy de coqueta.