El humorista y creador de contenido Alejandro Riaño ha sido tendencia en las últimas horas por toda una polémica que salió a la luz con el cantante Pirlo luego de entrevistarlo en su show de Juanpis González.

En redes sociales se empezó a viralizar diferentes opiniones de internautas que asistieron al show de Juanpis González en el que el invitado fue el cantante caleño Pirlo.

Según las opiniones de diversos internautas, el show había sido bastante polémico y poco profesional por parte del artista, quien al parecer se pasó con los tragos.

Tras estas opiniones diversas, el mismo comediante decidió romper el silencio y dar declaraciones oficiales de lo que pasó con esta entrevista con Pirlo, la cual aseguró se salió de las manos.

El comediante fue directo al expresar que la entrevista con artista de trap había salido mal y que a pesar que intentó manejar la situación en el show, muchas cosas se salieron de control.

Alejandro reveló que constantemente les están ofreciendo personajes para entrevistarlos y que con su equipo de trabajo analizan cada uno y qué puede aportarle al show y a sus seguidores.

Riaño aseguró que decidieron darle la oportunidad a Pirlo de ir a contar su historia y conocer más de la persona detrás del artista, sin embargo, los nervios y unos tragos de más dañaron todo el show.

Alejandro Riaño reveló que no subirá la entrevista a plataformas digitales porque el resultado final había sido malo y que no quería hacer quedar mal al artista.

Según contó tiene muchas entrevistas archivadas porque salieron mal o porque el personaje puede verse comprometido.

Alejandro Riaño confesó que al siguiente día de la entrevista, el artista le escribió para pedirle disculpas por su comportamiento en el show de Juanpis González.

Además, contó que le propuso que repitieran la entrevista de nuevo para que pudiera revindicarse con él y con sus fanáticos.

Al otro día Pirlo me escribió y me pidió disculpas, algo que valoro y me pidió hacer de nuevo la entrevista.