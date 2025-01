Adoptar un perro debe ser una decisión consciente, en el que la persona que acepta una mascota tiene que comprometerse a responsabilizarse y cuidarla. La adopción es algo muy bueno, ya que existen muchos animales que no cuentan con un hogar.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Debido a lo que implica la adopción de un perro, antes de dar un sí definitivo es importante informarse de recomendaciones para que todo salga de la mejor forma posible. Según el portal Bogotá, de la Alcaldía de la capital colombiana, la adopción es un compromiso a largo plazo.

Líder en adopción de perros cuenta lo que es necesario para tomar esta decisión

Por lo tanto, el mencionado escenario web habló con Tatiana Barrera, líder de adopciones y hogares de paso del Instituto de Protección y Bienestar Animal, quien manifestó lo que se debe saber a la hora de adoptar un perro.

De acuerdo con la defensora de la protección de los animales, la adopción debe darse bajo un acuerdo. En la mayoría de los casos es en familia, comprendiendo que se va a compartir el espacio del hogar con el canino.

Artículos relacionados Mascotas Resfriado en los perros: los síntomas y el tratamiento de esta afección

Asimismo, el factor económico entra a tomar relevancia porque no solo es tener a un perro a cargo, sino que esto implica que se necesita vacunarlo, comprarle antipulgas, elementos de aseo, juguetes y demás. Cabe decir que hay perros en adopción que ya vienen con las vacunas, desparasitados y esterilizados.

Otros puntos importantes para saber antes de adoptar un perro

Por su parte, el portal de la organización Affinity, cuya misión es llevar a cabo proyectos de acción social con animales de compañía como los perros, también se refiere al tema de la adopción con sentido.

Como la adopción es un compromiso a largo plazo, se dice que el perro necesita del tiempo de sus dueños; al igual que como el canino debe adaptarse a su nuevo entorno, hay que tener paciencia y educarlo poco a poco.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

En adición, se necesita saber que la casa no volverá a ser la misma, ya que no solo se debe gestionar un espacio para el canino, a la vez hay que acomodar varios objetos con el objetivo de que el perro no los destruya.