Mhoni Vidente comparte el horóscopo para el primer fin de semana de marzo 2025, el cual está a la par con el inicio del tercer mes del año. Por lo tanto, la pitonisa dice lo que pasará con los signos del zodiaco en términos de amor, dinero, salud o trabajo.

Este es el horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana: sábado 1 y domingo 2 de marzo de 2025

Aries

La renovación tomará presencia en Aries, así que si quiere hacerse un cambio de look será el momento ideal. Los astros comunican que recibirá invitaciones para salir, pero deberá cuidar sus finanzas y seguirá enamorado.

Tauro

Tendrá que suprimir el rencor para sentirse mejor. Tauro se enfocará en buscar oportunidades laborales e incluso considerará volver a estudiar, al igual que le ayudará a un ser especial.

Géminis

Pronto les sonreirá el amor a las personas nacidas en Géminis. El horóscopo consigna que sus finanzas se mantendrán estables, crecerá espiritualmente y todo marchará de la mejor manera posible.

Cáncer

Mhoni Vidente relata que Cáncer deberá controlar los excesos, pero eso no significa que deje de salir o compartir con los demás. En adición, les vendrá un amor a través de un círculo de amistades cercanas.

Leo

La conocedora de los astros indica que Leo tendrá que dejar de buscar a un amor del pasado y aventurarse a conocer a nuevas personas. Por otro lado, gozará de suerte y se le recomienda caminar de la mano de Dios.

Virgo

Este zodiaco comprender que el crecimiento económico va más allá del dinero. En la misma línea, Virgo deberá cuidarse de dolores de cabeza, pues será buscado por un amor del pasado; esa persona ya no será la misma.

Libra

Se le aconseja no tomarse las cosas de manera persona, pues, de no ser así, la imaginación le jugará una mala pasada. Asimismo, Libra se renovará comprando nueva ropa y explorando looks poco convencionales.

Escorpio

El crecimiento laboral estará del lado de Escorpio, razón por la que la vidente dice que no siempre hay que contar los proyectos que desea sacar adelante. Adicionalmente, se le recomienda no exceder en el consumo de comidas rápidas.

Sagitario

De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente, Sagitario se arriesgará y vivirá experiencias que lo llenarán de alegría. Por otra parte, abrirá su corazón para enamorarse y serán días para invertir en el patrimonio personal.

Capricornio

Aparecerá una persona que buscará conquistarlos, pero los astros dicen que no es de confiar. De manera conjunta, Capricornio atraerá la abundancia, aunque para eso deberá ser más consciente de su trabajo y gastos.

Acuario

Tendrá mucho trabajo, así que buscará ponerse al día para comenzar la semana con toda la actitud. De igual manera, tendrá que cerrar un círculo afectivo para poder comenzar de nuevo en el ámbito del amor.

Piscis

Llegarán cambios radicales para Piscis, estas transformaciones serán positivas. En la misma vertiente, permanecerá analítico y recibirá un dinero extra que recibirá de maravilla para pagar una deuda.