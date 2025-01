¿Qué es el estilo 'Old Money' y cómo lograrlo?

El estilo "Old Money" ha resurgido como una de las tendencias más elegantes y sofisticadas en el mundo de la moda. Inspirado en las familias de alta sociedad con antiguos linajes de riqueza, el "Old Money" refleja una estética refinada, discreta y atemporal que evoca lujo sin necesidad de ostentación.

Este estilo, lejos de seguir las modas pasajeras, se basa en piezas clásicas, de calidad y con un aire de elegancia natural.

Estilo ‘Old Money’: ¿Qué es y cómo incorporarlo en tu día a día?

El estilo "Old Money" se caracteriza por su preferencia por prendas atemporales, hechas de materiales nobles como el cashmere, la lana, el lino y el algodón de alta calidad. Estas piezas están diseñadas para durar, tanto en términos de moda como de durabilidad.

Las prendas más comunes incluyen blazers bien cortados, camisas de algodón impecables, suéteres de cashmere y pantalones chinos o de pinzas. Los colores suelen ser neutros o suaves: beige, azul marino, gris, blanco y verde oliva son protagonistas en este estilo.

Una de las claves para adoptar el estilo "Old Money" es optar por una silueta minimalista y bien ajustada, sin detalles excesivos o llamativos. Por ejemplo, un traje de sastrería clásica con líneas limpias, acompañado de una camisa blanca y zapatos de cuero, es una de las combinaciones más representativas. Para las mujeres, los vestidos midi de cortes sencillos, las faldas plisadas, y los blazers estructurados crean un look elegante y discreto.

¿Qué es el estilo "Old Money" y cómo adoptarlo en tu guardarropa?

El estilo "Old Money" no se limita solo a la ropa; los accesorios también juegan un papel crucial. Aquí, menos es más: relojes clásicos, joyería sencilla como perlas o pequeños pendientes de oro, y bolsos de cuero de líneas limpias completan el look. Las marcas de lujo discreto, como Hermès o Ralph Lauren, son las favoritas de este estilo, pero lo esencial es siempre la calidad, no la etiqueta.

Adoptar el estilo "Old Money" es más que una elección estética, es una declaración de sofisticación y buen gusto. Se trata de invertir en prendas duraderas que nunca pasan de moda, proyectando elegancia con cada detalle, sin la necesidad de ostentar.