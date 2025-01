Existe la vieja creencia de que los gatos, al ser animales tan independientes y despegados de sus dueños, fácilmente pueden olvidarse de ellos si se alejan de manera prolongada, pero esto no tiene ni una sola pizca de cierto.

Aunque los gatos no son tan cariñosos como lo suele ser un perro, estos pequeños amiguitos bigotones desarrollan una relación lo suficientemente apegada a sus dueños como para olvidarse de ellos fácilmente.

Por el contrario, una separación prolongada puede ocasionarle problemas de ansiedad y enfermarlos.

¿Cuánto tarda un gato en olvidar a sus dueños?

Según información brindada por el médico veterinario Jacob Hawthorne en una entrevista con ‘The Dodo’, aunque los gatos no suelen correr hacia sus dueños como si pasa con un perro, no significa que no extrañen o no recuerden a sus dueños.

“Algunos gatos no correrán hacia ti instantáneamente cuando llegues a casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden”, afirmó.

Además, aseguró que este tipo de comportamiento también está ligado a la personalidad de cada felino. Esto dependerá de la personalidad y la amabilidad de su gato, pero se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que recordarán a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria, puntualizó.

La capacidad de los gatos para recordar

Según el sitio especializado ‘Experto animal’, los gatos tienen una capacidad considerable para recordar información importante de su entorno, pues fácilmente pueden recordar en donde está ubicado su arenero, su cama, sus juguetes, comederos y hasta su nombre; por lo que pueden atender al llamado de sus dueños de manera inmediata.

La memoria de los gatos cuenta con capacidad de largo y corto plazo, por lo que esta última puede durar alrededor de 16 horas mientras que la primera mencionada puede extenderse incluso años.

De hecho, en ocasiones se ha hablado de que los gatos son rencorosos, ya que no olvidan fácilmente las experiencias negativas. Así que no hagas enojar a tu gato si no quieres tener como respuesta un aruñazo de vuelta.