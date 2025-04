Rubby Pérez salvó la vida de su hija antes de morir

El pasado martes 8 de abril, República Dominicana y Latinoamérica se vistieron de luto tras un lamentable hecho en el que le cobró la ida a más de 100 personas, entre ellas, la del famoso cantante de merengue, Rubby Pérez, quien fue encontrado entre los escombros de una discoteca en donde se desplomó el techo en plena presentación musical del artista.

Hija de Rubby Pérez asegura que su padre le salvó la vida antes de fallecer

De acuerdo con lo revelado por Zulinka Pérez, hija de Rubby, el cantante le dijo a ella minutos antes del desplome del techo de la discoteca Jet Set que, que se hiciera atrás de él durante la presentación, pues ella es una corista y normalmente cambiaban el micrófono durante sus shows, pero el martes ocurrió esa excepción. “La gente estaba pidiendo ‘De color de Rosas’, yo soy quien lo canto y le dije: ‘Papi, no puedo cantar bien “, esto debido a un proceso al que se sometió la hija del cantante, quien continuó su historia para Listín Diario, medio que cubrió la noticia, añadiendo que Rubby le contestó “quédate en tu micrófono y yo paso al mío”, confirmando que, si no hubiesen realizado ese cambio, ella no estaría contando lo ocurrido en esa triste madrugada.

El último video publicado por Rubby Pérez en Instagram

En su cuenta oficial de Instagram en donde hicieron pública la noticia de su partida, Rubby Pérez habría publicado un video dos días antes de su fallecimiento en donde se el veía muy feliz minutos previo de subirse a un escenario, pues en el clip se le ve al cantante saliendo del camerino con una gran sonrisa, comunicándose con su equipo haciendo los últimos ajustes de sonido antes a su show y también se le ve rodeado de personas que estaban felices grabándolo mientras se dirigía a la tarima, la cual estaba acompañada de varios asistentes a su show.

El deseo que no pudo cumplir Rubby Pérez antes de fallecer

En una entrevista realizada en 2022 con Viviana Gibelli, presentadora venezolana, Rubby Pérez reveló cómo quería pasar sus últimos días antes de partir, pues mencionó que quería pasar tiempo de mucha tranquilidad junto a su familia, tener una mecedora en donde pueda contemplar el mar.