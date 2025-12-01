Reconocida influencer finge tener cáncer y enfrenta las consecuencias del fraude: así se reveló el engaño

La historia de Brittany Miller, una influencer británica que fingió tener cáncer para obtener apoyo económico, vuelve a llamar la atención en redes sociales. Años después del escándalo, su versión de los hechos y las recientes acusaciones volvieron a ponerla en el centro de las conversaciones digitales.

¿Cómo comenzó el engaño de la Tiktoker Brittany Miller?

El caso se remonta a 2017, cuando Brittany Miller, entonces de 21 años, aseguró haber sido diagnosticada con cáncer gástrico en etapa tres. En ese momento, sus amigos y seguidores mostraron apoyo incondicional, e incluso crearon una página de recaudación de fondos para ayudarla económicamente.

De acuerdo con el medio británico The Sun, el tema desapareció repentinamente de sus redes sociales, y Miller intentó eliminar todo rastro de lo sucedido. Años después, una examiga reveló que la influencer habría inventado la enfermedad y que ella misma creó la página de donaciones.

El reconocido engaño de la Tiktoker Brittany Miller / (Foto de Freepik)

Las autoridades británicas confirmaron que, en 2020, Miller fue acusada por fraude por falsa representación. Recibió libertad condicional durante un año y debió pagar una indemnización al Ministerio Público.

¿Qué dijo la influencer Brittany Miller sobre su mentira?

El 10 de noviembre del 2025, la influencer volvió a llamar la atención luego de que decidió romper el silencio y explicar su versión de los hechos. Afirmó que fue un amigo quien abrió la página de donaciones y que la cerró después de notar las primeras contribuciones.

Así mismo, negó haber recibido dinero y aseguró que su error no fue con intención de estafar, sino una reacción a un momento de profunda crisis personal. Aclaró que inventó la historia para mantener la atención de personas cercanas, no para obtener ganancias.

“Estaba deprimida, confundida y con una enfermedad mental”, reconoció Miller en un video publicado recientemente.

Brittany Miller negó haber recibido dinero / (Foto de Freepik)

En sus declaraciones, insistió en que aprendió del error y que decidió contar su verdad para detener los rumores. Según expresó, grabar el video fue una forma de asumir responsabilidad y cerrar una etapa que marcó su vida.

¿Qué acusaciones enfrenta la influencer Brittany Miller?

Pese a que el caso parecía superado, en redes también se reveló que Miller fue contactada por servicios sociales británicos, tras recibir denuncias anónimas. Ella misma relató que, durante la entrevista con las autoridades, tuvo que detenerse varias veces por la angustia que le generó la situación.



La influencer, que actualmente vive en East Sussex con su pareja y sus dos hijos, expresó su frustración ante estas acusaciones, que calificó como un intento por afectar su reputación. Según contó, las autoridades no encontraron motivos para tomar medidas adicionales.

Los internautas continúan activos en redes sociales y muestran interés por conocer cómo concluirá el caso, pues consideran que una mentira de tal magnitud debería tener consecuencias para la influencer y justicia para quienes donaron a su causa.