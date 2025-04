A través de redes sociales, especialmente en TikTok, comenzó a viralizarse un video llamativo protagonizado por dos jóvenes que visitaban por primera vez el cerro de Monserrate en Bogotá. Este emblemático lugar atrae a locales y turistas por su riqueza cultural, su ambiente natural y su valor religioso.

Artículos relacionados Karina García Salió a la luz foto del viaje de Karina García a Brasil, ¿se reveló identidad de Hugo?

El ascenso a Monserrate puede hacerse en teleférico, funicular o a pie por el sendero peatonal. Muchos lo recorren no solo por devoción, sino también para disfrutar de las vistas panorámicas de Bogotá, compartir un desayuno típico y pasar un buen rato en compañía de familiares y amigos.

¿De qué se trata el video del joven que visitó a Monserrate?

En el video, uno de los jóvenes denuncia el cobro excesivo por dos almojábanas y dos tajadas de queso.

"Primera vez subiendo a Monserrate y me cobraron 40 mil pesos por 2 almojábanas y dos tajadas de queso duro. Rolos...", expresó la usuaria, cuyo comentario se volvió viral en cuestión de minutos.

"¡Nos vieron la cara! Muy duro. Este puesto de acá, cero recomendado", añadió su compañera.

El video ya supera las 31 mil reproducciones y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia 2025, ¿dejará el reality?

¿Cuáles fueron las reacciones de las personas tras conocer la situación?

El video se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios en redes sociales. Las opiniones estuvieron divididas: por un lado, varios usuarios cuestionaron a los jóvenes, señalando que debieron haber preguntado el precio antes de hacer la compra e incluso algunos los acusaron de ingenuos por no anticiparse a ese tipo de situaciones.

Artículos relacionados Talento nacional Grupo Niche anunció su nuevo lanzamiento de su álbum llamado "Clásicos 1.0"

Por otro lado, muchos internautas reaccionaron con indignación, considerando excesivo el cobro y criticando a los vendedores por aprovecharse de los visitantes, especialmente de quienes van por primera vez y no conocen los precios habituales.

"Es triste decirlo, pero en Monserrate no se come"; "A mí me quería cobrar 180 mil por dos ajiacos"; "Monserrate en el Cartagena de Bogotá"; "A mí 60 mil por dos Cola y Pola"; y demás comentarios de internautas molestos tras la situación.