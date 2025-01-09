Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este es el fan de Shakira que ha asistido a más de 20 de sus conciertos: ¿de quién se trata?

Él es Esaú López, un fiel fanático de Shakira que ha asistido a varias de sus presentaciones y fue reconocido por la artista en vivo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Shakira
¿Quién es el fan de Shakira que la ve en todos sus shows? | Foto AFP: Angela Weiss

Shakira se ha posicionado como una de las cantantes más destacadas del país gracias a su amplia trayectoria profesional en la que ha dejado un importante legado en la música, en especial por el éxito que ha tenido su gira durante el presente año llamada: ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

Además, la artista ha demostrado tener una incondicional fanaticada a lo largo de su gira, en especial, por parte de uno de sus seguidores, quien recientemente se ha convertido en tendencia al asistir a más de 20 conciertos de su actual gira.

Este es el fanático de Shakira que la ha visto en más de 23 conciertos

Recientemente, el nombre de un fiel seguidor de Shakira llamado: Esaú López, de origen mexicano, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar que ha tenido la oportunidad en asistir en más de 23 conciertos de la cantante.

Sin duda, el fanático de la barranquillera ha acaparado la atención mediática tras las especiales palabras que tuvo la artista, quien lo reconoció públicamente durante una de sus giras musicales. De este modo, Esau compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 seguidores y expresó las siguientes palabras:

“Gracias Shakira. No me lo puedo creer, desde la primera vez que te vi en vivo en Querétaro 2007 con tan solo 16 añitos, jamás me imaginé que tendría tantas Shakibendiciones. No tienes idea de lo que me has hecho feliz y de como siempre has estado presente en mi vida, con tu música, tu ideología, tus letras y todo”, añadió Esau.

Cabe destacar que Esau señaló que escribió una carta durante una de sus presentaciones en la que tuvo la oportunidad de asistir a varios conciertos de sus conciertos. También, añadió que ha asistido a más de 20 conciertos de la vocalista.

Shakira
Fan de Shakira que ha asistido a sus conciertos. | Foto: Pablo Porciuncula

¿Cómo ha sido la gira musical de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ de Shakira?

Es clave mencionar que la gira musical de Shakira se ha convertido en todo un éxito a través de las diferentes plataformas digitales tras el gran recorrido que ha tenido la barranquillera en distintas partes del mundo.

Shakira
¿Cómo ha sido la gira de Shakira hasta el momento? | Foto AFP: Charly Triballeau

Además, la gira de Shakira es una de las más esperadas por parte de los latinoamericanos, quienes han asistido a cada una de sus presentaciones y, de igual modo, se ha convertido en una de las más recaudadas en lo que va del año gracias a su gran producción por parte del equipo de la intérprete.

