Lady Tabares, una de las habitantes de esta segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, no se quedó con nada durante la más reciente actividad que se llevó a cabo al interior del reality de convivencia.

En medio de la dinámica ‘Escuchamos, pero juzgamos’ que se ha hecho viral en los últimos meses a través de las redes sociales, los participantes se le midieron a hacer su propia versión, por lo que dieron a conocer sus puntos de vista respecto a varios temas de convivencia que han enfrentado a lo largo de su permanencia en la casa más famosa del país.

Una de las integrantes que, sin lugar a duda aprovechó este espacio, fue Lady Tabares, quien fiel a la sinceridad que la ha caracterizado durante estos meses, habló sin filtro sobre lo que para ella ha significado tener que compartir la misma casa junto a personas que, definitivamente no son de su agrado, dejando claro cuál ha sido la manera de sobrellevar esta situación.

“Yo he sido hipócrita, cuando he saludado a esa persona que no me gustaría, cuando he tenido que jugar con esa persona y no me gustaría, cuando he tenido que sentarme a comer con esas personas y no me gustaría”, señaló la también conocida vendedora de rosas si titubeos.