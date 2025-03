Yina Calderón se expresó sin rodeos en el brunch de La casa de los famosos Colombia. La empresaria se fue de frente contra Los Lavaplatos y también afirmó que Norma la trata bien, pero sabe que en el fondo no le cae bien.

¿Por qué Yina Calderón de La casa de los famosos dijo que Los Lavaplatos son unos "falsos"?

El Jefe les preguntó a los nominados a través de un sobre ¿qué le gustaría revelar? y ella aprovechó la ocasión para lanzarle nuevas “pullas” a Los Lavaplatos, que la semana pasada perdieron a un integrante por la eliminación de José Rodríguez.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón confrontó a Mateo en el brunch de La casa de los famosos: “Tienes cosas conmigo”

“Siento dañar su momento de ternura, lágrimas y amor, pero lo que ustedes (Los Lavaplatos) no saben, es que se ‘falsean’. Entre ustedes mismos son unos falsos, que son amigos y no lo es… tienen el enemigo al lado, tienen el enemigo al lado y no se dan cuenta”, expresó Yina ante el asombro de Camilo, ‘El Negro’ Salas, La Liendra y Mateo.

El juego mismo les va a ser dar cuenta que su amiguito, en el momento que menos lo creen, les va a en**rr*r el *uñ*l por det**s y con tal de llegar adonde sea los va a vender y va a hacer muchas cosas. Ya ustedes sabrán quién es el amigo que hace eso

Los Lavaplatos no daban crédito a las palabras de Yina y escuchaban con asombro lo dicho por ella. La empresaria dejó claro que tarde o temprano saldrá a la luz lo que menciona y le darán la razón.

Acto seguido, La Liendra respondió y trató de dejar claro que no existen divisiones entre su grupo. “Yo confío en ustedes, no sé de lo que habla Yina. Confío en el ‘Negro’, en Camilo, en Peluche y en el Flaco. Si el juego nos lleva a avanzar y a tocarnos entre nosotros, siento que tenemos la madurez para hablarlo”.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina contó por qué Altafulla de La casa de los famosos ya no es su amigo: “Él no se imaginaba”

Yina se sostuvo en sus palabras y dejó entrever que podría haber diferencias entre Los Lavaplatos que, según ella, pronto se conocerán.

En el mismo brunch, Yina Calderón lanzó nuevas críticas contra Mateo y Norma. Manifestó que la actriz no le inspira confianza y sabe que ella le cae mal, aunque no se atreve a decirlo. Igual opina de Mateo.

¿Por qué José Rodríguez quiere que Yina sea eliminada de La casa de los famosos?

Al salir de La casa de los famosos, José Rodríguez, quien fue integrante de Los Lavaplatos, no dudó en revelar lo que opina de Yina y afirmó que Colombia no debe apoyar su comportamiento, argumentando que no cuida sus palabras y se está excediendo con las gr*s*rías.

De hecho, en su último día en competencia, el deportista tuvo un rifirrafe con la huilense. Ella le reclamó que le haya pedido perdón a Melissa Gate, pese a que fue la influencer quien puso en placa de nominados a quien fuera su pareja, Yaya Muñoz.

Artículos relacionados José Rodríguez José reveló por qué se disculpó con Melissa antes de ser eliminado de La casa de los famosos

Frente a esto, José dejó claro que su intención no es sumar enemigos y por eso buscó limar asperezas con ella. A la larga, Yaya y José se reencontraron fuera de La casa y evidenciaron que la llama del amor sigue intacta. La periodista le organizó una romántica bienvenida a él, quien, por su parte, había manifestado que estaba decidido a pedirle a Yaya que fuera su novia.