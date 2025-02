La empresaria Yina Calderón y la influenciadora Karina García se dejaron convencer por el sobre de las tentaciones tras ir a mercar en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 a través de la aplicación totalmente gratis.

Luego de una prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia, los participantes lograron ganar 490 puntos.

La prueba de duración de 23 horas consistía en que debían conformar parejas y observe imágenes cada vez que sonara la alarma. Cada pareja observaba una imagen proyectada por el Jefe durante aproximadamente 5 minutos. Luego, debían recordar los detalles de la imagen y durante la gala Carla Giraldo y Marcelo Cezán les hicieron una serie de preguntas sobre ellas, a las cuales deberán responder y por cada acierto obtenían 35 puntos.

Lograron tener 490 puntos y las elegidas para ir a mercar fueron Yina Calderón y Karina García.

Tras comprar los productos indispensables para la comida de la semana, les sobraron 70 puntos, por lo que los presentadores las tentaron para adquirir el sobre, pero ellas no querían debido a que sus compañeros pondrían ponerse bravos con ellas.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán les indicaron que era adquirir el sobre y perder los 70 puntos, pues no había nada con ese puntaje, por lo que, se arriesgaron y Yina decidió darle el beneficio a Karina García, el cual se trataba de una videollamada con un familiar.

"De pronto se enojan y creen que nosotras... yo les explico, yo me arriesgo y que Karina llame a su hijo. Me encantaría hablar con mis hermanas, pero yo tuve la oportunidad de ver a mi hermana Leonela hace poquito y se lo doy a Karina que no ha tenido días buenos y que el hijo le cumple años", dijo Yina.