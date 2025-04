La empresaria Yina Calderón opinó sobre la amistad de Norma Nivia y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes a jugar "Escuchamos, pero no juzgamos" donde varios de los famosos sacaron sus verdades sobre lo que opinan de sus compañeros.

Sobre el tema de la hipocresía en la casa, Yina Calderón decidió lanzar su dardo contra la actriz Norma Nivia y cuestionar su amistad con la influenciadora Melisas Gate.

Norma Nivia decidió no responderle nada al instante, al igual que Melissa Gate, quien simplemente respondió "Escuchamos, pero no juzgamos".

Sin embargo, en la misma ronda Norma Nivia decidió también dar su opinión de otros sobre la hipocresía diciendo:

Además, cuando habló de la traición indicó que hay muchas personas en el juego que no le importan.

"Yo siento que a la gente que yo quiero no le ha traicionado y hay mucha gente que me da igual, no me importa si me traicionan o no", añadió.