La empresaria Yina Calderón no pudo contener las lágrimas luego del ofensivo comentario que le realizó Norma Nivia sobre su apariencia física tras su enfermedad en su cadera a causa de una peligrosa sustancia que se inyectó años atrás.

El Jefe hizo una segunda función de cine en La casa de los famosos Colombia, donde mostró cuando Norma Nivia le sugirió a Melissa Gate cuando tenía que imitar a Yina Calderón que se pusiera la cadera bajita, algo que Yina Calderón sintió como burla a su enfermedad, la cual ha tenido que batallar por varios años.

La empresaria Yina Calderón de inmediato le reclamó a la actriz por su comentario y posteriormente comentó la situación con sus amigas Karina García, la Toxi Costeña y Lady Tabares sobre lo mucho que la afectó dicho comentario y no pudo contener el llanto.

"Yo no puedo pasar lo de Norma porque es lo que realmente ella siente de mí, una cosa es decir tú eres una malgeniada, pero otra cosa es decir criticar algún aspecto físico de ti y ahorita me dijo que si podíamos hablar y yo no necesito hablar, esas cosas no se hablan porque eso no va a salir del corazón de ella porque ella ya lo piensa y a mí me parece sorprendente es que una vieja que se ve tan refinada y nosotras que somos más guisas yo jamás me atrevería a decirle a ella algo así", confesó.