La empresaria Yina Calderón se sinceró sobre las dudas que tiene sobre Karina García en La casa de los famosos Colombia.

La joven le confesó al cantante Altafulla las dudas que tiene sobre Karina García sobre la polémica situación que tiene con Laura González tras su supuesto trío amoroso.

"Yo afuera me he ganado problemas defendiendo a Karina, siempre es la misma situación, que el mozo, que el novio, que ella, yo afuera me agarré con Mariana Zapata porque supuestamente le había quitado un ex a Karina y luego me enteré que se lo quitó fue a Mariana, siempre en los mismos rollos", confesó.