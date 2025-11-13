Una nueva jugada de Michelle puso en aprietos a Alejandra y Violeta en MasterChef

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity comenzó con un reto que puso a prueba la creatividad, la técnica y, sobre todo, la estrategia de los seis participantes que continúan en la competencia.

¿Qué sucedió en el reto de repostería de MasterChef Celebrity?

Aunque el reto estaba enfocado en la repostería, una de las áreas más exigentes de la cocina, el ambiente se cargó de tensión apenas se reveló el ingrediente clave, pues cada receta debía incluir productos poco usuales en preparaciones dulces.

La chef y jurado Belén Alonso acompañó paso a paso a cada uno en esta prueba, ofreciendo recomendaciones técnicas para que pudieran transformar los ingredientes inesperados en recetas equilibradas.

Pero lo que parecía un reto complejo y estable, cambió por completo cuando salió a la luz una ventaja secreta que alteró la dinámica del top 6.

¿Por qué aumentó la tensión entre Michelle Rouillard y Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

El ambiente se volvió tenso desde el primer minuto porque Michelle Rouillard tenía en sus manos la posibilidad de asignar los ingredientes, dejando el más complicado asignado a Alejandra Ávila.

A mitad del tiempo de cocina, cuando faltaban treinta minutos, Claudia Bahamón apareció con el sobre que contenía la verdadera ventaja secreta, Michelle lo abrió y descubrió que tenía la posibilidad de intercambiar la estación de dos de sus compañeros, obligándolos a asumir una receta ajena a contrarreloj.

El intercambio forzado entre Alejandra y Violeta, decidido por Michelle, las dejó enfrentando preparaciones desconocidas. Foto Canal RCN

Michelle eligió a Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, desencadenando un giro total en el desarrollo del reto, pues ambas tuvieron que cambiar de estación y continuar la receta desde el punto exacto en el que la otra la había dejado.

Esto significó que Alejandra, sin experiencia previa, terminara unos canolis, mientras que Violeta tuvo que hacerse cargo de un crumble de berenjena, un postre complejo.

¿Cómo afectó el intercambio de estaciones y recetas en MasterChef Celebrity?

El tiempo se volvió el enemigo principal y la tensión entre Michelle, Violeta y Alejandra claramente comenzó a sentirse. La alacena abierta ayudó, pero no fue suficiente para disminuir el estrés, pues estaban en juego dos cucharas doradas y cualquier error podría costarles el resultado.

La decisión de Michelle Rouillard cambió el rumbo del reto y llevó a Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi a terminar recetas ajenas. Foto Canal RCN

Violeta y Alejandra terminaron la receta finalmente, sin embargo, al momento de entrar al loft para ser evaluadas, expresaron que habían sentido malestar y rabia frente a la decisión que tomó Michelle, pues no era cómodo abandonar a la mitad una receta que estaban preparando con visión y propósito para adentrarse en una preparación que realmente ninguna de las dos conocía.