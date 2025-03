Melissa Gate se dirigió a sus seguidores a pocas horas de conocer su suerte en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido está en la placa de nominados y corre serio riesgo de irse de la competencia.

Aunque Melissa tiene confianza en que sus seguidores la salvarán, no dudó en dirigirse con un mensaje muy a su estilo. Además, hizo el ritual de despedida, que consta de empacar sus pertenencias y dirigirse a la puerta de salida.

Ya tengo mi maleta lista por si me toca irme… por si Dios quiere que me vaya, pero Dios no va a querer. Probablemente usted y 13 países de América Latina y Colombia me estén apoyando, así que muchas gracias por el apoyo. Sin embargo, esta es la parte más maluca, que es recoger todo… uno se siente como cuando la mamá quiere que uno se vaya de la casa. Aprovéchenme porque cuando me vaya no me van a volver a ver… estoy sola en esto, solo cuento con el apoyo de ustedes… hay una parte de mí que ya se quiere ir, pero hay otra más grande que todavía se quiere quedar y que sabe que puede darlo todo