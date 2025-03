En la noche de esta 30 de marzo se vivirá una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia. Siete habitantes están en riesgo de salir del reality, entre ellos Mateo Varela, conocido como Peluche, quien siente que será el siguiente en dejar el programa.

Después del brunch de eliminados, Mateo tuvo una conversación sincera con Norma Nivia, donde admitió que ve muy probable su salida del reality este domingo 30 de marzo.

Consciente de que no es el habitante con más seguidores ni con mayor posibilidad de un número importante de votos que lo salve, Mateo expresó que, aunque se siente tranquilo con su paso por el programa, le gustaría quedarse y poder estar este 3 de abril para celebrar el cumpleaños de Norma, con quien ha construido una relación especial dentro de la casa.

En medio de la charla, Mateo le confesó a Norma que, aunque no sabe qué pasará fuera de la casa, le gustaría seguir compartiendo con ella una vez termine el programa.

Incluso le habló de su deseo de hacer un viaje juntos a Palomino, un destino paradisíaco en Colombia.

Lejos de mostrarse negativo, Mateo asumió con serenidad la posibilidad de salir del programa.

“De verdad que esto más que ponerme triste… puedo entender que a la gente le guste el bochinche. Pero si debo salir, es porque no hubo tanta conexión”, afirmó.

También agradeció la oportunidad de participar en el reality de Canal RCN, dejando claro que espera que vengan nuevas puertas abiertas para su carrera.

“Prefiero que me recuerden como un Peluche tierno y tímido”, agregó.

Antes de la gala de eliminación, Mateo quiso cerrar algunos ciclos dentro de la casa. Uno de ellos fue con Karina García, con quien aclaró que todo lo vivido forma parte del juego y que no existe rencor de su parte.

“Siento que me puedo ir y aun así estoy tranquilo. Me llevo lo positivo de todos. Karina, sos una buena mamá, una buena pelada. Yo no te odio”, le dijo.