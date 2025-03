La casa de los famosos: ¿A quién habría salvado Norma?

El pasado jueves 13 de febrero, los famosos descubrieron el beneficio que Lady Tabares obtuvo tras contestar una de las llamadas de ‘El Jefe’, la misma que Norma Nivia y Emiro Navarro se negaron a atender. Al enterarse de que esta llamada otorgaba el poder de sacar a un participante de Placa, Norma Nivia se lamentó y reveló a quién habría elegido.

Luego de revelar qué beneficio traía la llamada que Lady Tabares contestó, Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Colombia, le preguntó a Norma a quién hubiera sacado de la Placa de haber contestado la llamada. Contrario a lo que muchos pensaban, la actriz contestó sin dudarlo ni un segundo que hubiera ayudado a Melissa, en vez de a un integrante de Los Lavaplatos.

La actriz además dio a conocer que se había disculpado con Melissa por no haber contestado aquella llamada pese a que se encontraba tan cerca del teléfono. “Le acabo de pedir perdón porque la hubiera sacado sin lugar a duda. Hoy luché la salvación para eso también; para poder salvarla y casi lo logro”, comentó.

Este inesperado gesto de Norma Nivia generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality. Ahora, con Melissa aún en riesgo de eliminación, la competencia se torna más intensa y cualquier movimiento podría cambiar el rumbo del juego.

¿A quién salvó Lady Tabares de Placa en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que, al no poder sacarse a ella misma de Placa, Lady Tabares decidió que quien debía salvarse de estar en riesgo de eliminación era su amiga Yina Calderón, quien el día anterior había sido nominada por ‘El Flaco’ Solórzano, líder de la semana.

Incluso, Yina Calderón aprovechó el momento para dirigirse al actor, pues celebró con ironía que el actor no lograra eliminarla de la competencia. “El maestro Solórzano no me pudo sacar (risa burlona)”, dijo Calderón.

Con esta decisión, Lady Tabares dejó claro su apoyo a Yina Calderón dentro de la competencia, lo que podría fortalecer su alianza en las próximas semanas.