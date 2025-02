La actriz Norma Nivia no participó en la prueba del líder de la semana y eso preocupó tanto a sus compañeros como a los seguidores del reality del Canal RCN. La actriz tuvo que salir, pues se fracturó el antebrazo días antes en la prueba de beneficio y castigo.

No se sabía qué iba a pasar con Norma, ya que transcurrió un buen tiempo para que la artista volviera a La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, nuevamente pisó el reality y en la sala contó lo que le sucedió.

¿Por qué Norma Nivia tuvo que salir de La casa de los famosos Colombia 2025?

De acuerdo con la actriz, la fractura hizo que la tuviesen que operar; por suerte todo salió bien. Asimismo, detalló que no disfrutó nada del exterior, porque la llevaron rotalmente cubierta al centro médico y así la devolvieron.

"Me fracturé el cúbito y el radio, tengo tornillos y placa... No les llevo ventaja... Todo salió bien, el médico me dijo que puedo seguir. De aquí no me sacan", recalcó Norma Nivia.

En la misma corriente de ideas, la artista detalló que le hicieron falta sus compañeros de reality. No se habían percatado del problema de Norma porque comentó que no le dolía, así que en un principio se pensó que no era fractura. Adicionalmente, reveló que en aproximadamente 20 días le quitan el yeso que le pusieron en el antebrazo.

En resumen, Norma fue intervenida médicamente, pero no habló con nadie y tampoco vio nada. "Los extrañé un montón, de verdad", dijo la todavía habitante de La casa de los famosos 2025.

¿Qué expresó Norma Nivia en La Gala de La casa de los famosos Colombia tras ser operada?

Ya en La Gala de La casa de los famosos Colombia, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán hablaron con Norma Nivia.

La actriz relató que se siente bien y fue la primera vez que se quiebra algo, a la vez que descubrió que tiene un alto umbral del dolor.

"Yo quiero seguir, estoy feliz acá... Quiero aprovechar para decirle a mi familia que estoy bien", recalcó Norma Nivia.

En resumen, cabe decir que Norma Nivia se queda en La casa de los famosos Colombia por decisión propia y, además, los participantes votaron para que jugara en la prueba del líder de la semana junto a Melissa Gate y Coco.

