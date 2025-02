Los participantes de La casa de los famosos Colombia participaron en una dinámica de etiquetas buenas y no tan buenas bajo el lema "Yo nunca", la cual debían colocar en la foto de uno de sus compañeros.

Durante esta dinámica en La casa de los famosos Colombia en el turno de Yaya Muñoz, la periodista le colocó algunas etiquetas a la actriz en las que decía que nunca sería como ella y que era una mujer 'falsa'.

En su turno, Norma Nivia también colocó algunas etiquetas a Yaya Muñoz en las que dejó claro que no confiaba en ella y que era una persona con la que no podría tener una amistad.

La única persona en la que yo no me fiaría es Yaya, ni la misma Jesuu pudo.

Este juego de etiquetas sacó a flote varios sentimientos en Norma Nivia, quien posterior a la actividad se desahogó con Mauricio Figueroa y Gonzalo Escobar 'Coco'.

Norma les expresó a sus compañeros que a ella le parecía que Yaya Muñoz no era una persona coherente con sus comentarios.

Norma Nivia expuso que sentía que Yaya Muñoz no tenía coherencia al decir que eran dos personas con gustos diferentes y posteriormente llamarla 'falsa'.

Viene y me dice que no sería como yo porque soy falsa.

Norma Nivia aseguró que de su parte ella nunca se ha acercado a Yaya Muñoz porque no confía en ella y le parece una mujer ´tibia', por lo que para ella la que no estaba siendo leal a sus pensamientos era Yaya.

Yo nunca me he acercado a ella porque siempre he sentido que es una tibia. Aquí la falsa es ella.