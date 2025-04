¿Melissa cuestionó comportamiento de Yina con Manelyk?

En una nueva conexión entre La casa de los famosos Colombia y La casa de los famosos All-Stars, se vivió un momento de tensión luego de que Melissa Gate le diera un consejo a Manelyk González que habría incluido una indirecta hacia Yina Calderón.

¿Cuál fue el consejo que Melissa Gate le dio a Manelyk y que muchos tomaron como indirecta a Yina Calderón?

Durante la gala del pasado miércoles 9 de abril los famosos de La casa de los famosos Colombia y La casa de los famosos All-Stars tuvieron una nueva conexión en la que pudieron interactuar. Allí Melissa Gate y Manelyk González conversaron un poco sobre cómo había sido su experiencia con el intercambio.

Sin embargo, fue el consejo que Gate le dio a Manelyk el que se llevó la atención de los internautas y televidentes, pues aseguran que fue una indirecta muy directa hacia Yina Calderón, quien se estaría aprovechando del reconocimiento de la influenciadora mexicana para llamar la atención.

Gate, con el tono sincero que la caracteriza, le pidió a Manelyk que se enfocara en sí misma, elogiando su carácter y autenticidad. Pero una frase en particular encendió las redes: “No le des protagonismo a personas que no se lo merecen”.Para muchos internautas, este comentario fue claramente dirigido a Yina Calderón, quien en los últimos días ha estado generando controversia con su trato hacia la influenciadora mexicana.

“Ten mucha paciencia, tú eres de las mías, tú eres la mejor. Incluso eres más intrépida que yo, porque te he visto, eres más provocadora que yo. Pero enfócate en ti y en la linda persona que eres. No le des protagonismo a personas que no se lo merecen, disfruta cada instancia en la casa que allá también hay personas maravillosas”, expresó Melissa Gate.

Fans creen que Melissa le tiró a Yina con esta frase que dijo frente a Manelyk. (Foto Canal RCN).

¿Cómo la está pasando Melissa Gate en La casa de los famosos All-Stars?

Además de esto, Melissa Gate comentó cómo estaba viviendo su experiencia en La casa de los famosos All-Stars, pues desde su llegada habría sido bien recibida por los demás participantes, especialmente por parte de Niurka, una de las participantes más polémicas de la temporada.

“Aquí me tratan genial, soy el centro de atracción, todo me aman, soy genial y divertida, ninguno me tira hate”, mencionó entre risas Melissa Gate, quien al parecer está disfrutando cada momento dentro de la casa por la forma en la que se muestra feliz con la forma en la que la han recibido.