La influenciadora Melissa Gate confesó que ya no quiere tener más altercado con la empresaria Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia, producción que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicacióndel Canal RCN.

En conversación con la cantante rusa Yana Karpova, la creadora de contenido reflexionó sobre las confesiones de Yina Calderón sobre su difícil infancia, señalando que ahora entendía muchos de sus comportamientos.

"Yo hoy entendí muchas cosas. Yo cómo le voy a exigir a una persona que me trate con amor si en su casa si es su casa lo único que ha vivido es la violen***, ya yo veo a mi enemiga de una manera muy diferente, antes me da pesar, yo por ejemplo nunca vi que mi papá golpe*ra a mi mamá, sí era alcohólic* y se pierda y no le dedicaba el tiempo que uno necesitara, pero siempre respondía", dijo.

Asimismo, indicó que ya no reaccionará más a los altercados que pueda tener con Yina Calderón, pues desde ahora la ignorará por completo.

"Ya no voy a volver a pele*r, m lo prometí a mí misma. Si ella está en el posicionamiento preferiría parármele a otra persona, ¿para qué me le voy a parar más a ella? lo mismo de lo mismo, ya he dado mis razones, he explicado mil veces, ya. Mi juego es ignorarla, voy a hacer de cuenta que ya la sacaron", agregó.