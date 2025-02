El actor Mauricio Figueroa reveló a sus compañeros que siente que debería irse de La casa de los famosos Colombia, pues su salud se está viendo cada vez más afectada.

En conversación con sus compañeros en el cuarto Agua les contó que le gustaría abandonar la competencia porque siente que ya no está en condiciones para seguir en el juego.

“Estoy enfermo, tengo malestar físico y somatizo todo, no quiero pele*r, quiero estar bien, armonioso. Pa’ lante hasta que pueda y me doy cuenta de que no puedo, esto es muy difícil para mí, he cumplido con un tiempo que he podido y cada vez se complica más, yo le puedo dar ánimos a otras personas, pero a veces no puedo ayudarme a mí mismo”, dijo.