La casa de los famosos: Mateo se fue en contra de Yina

Mateo Varela ‘Peluche’ no soportó más los comentarios de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia, especialmente sobre su relación con Norma Nivia. Cansado de sus palabras, la cuestionó y aseguró que ella “lleva podrido su corazón”.

¿Por qué Mateo Varela arremetió contra Yina Calderón en La casa de los famosos?

En conversación con Norma Nivia, el joven influenciador y modelo Mateo Varela, se refirió a los constantes comentarios de Yina Calderón sobre las diferentes situaciones que ocurren dentro de La casa de los famosos Colombia; la más reciente de ellas el ingreso de su hermana al reality y el mensaje que le habría dejado frente a relación con Norma.

Y es que según comentó Mateo, luego del ingreso de su hermana durante la dinámica de congelados, Yina Calderón comenzó a analizar las palabras de la mujer sobre la relación que él tenía con Norma Nivia, a tal punto de asegurar que las relaciones como parte de estrategia para avanzar en el reality no estaban funcionado y que ya estaba “comprobado”.

"¿Cómo una persona que lleva tan podrido su corazón puede dar consejos? Yina quería opinar como de costumbre, tirando veneno, y dijo que una vez más quedaba comprobado que a Colombia no le está gustando lo que es el romance y menos en estrategia. Ella no es la dueña de la verdad, ella cree que todo lo que opina o dice eso es así”, manifestó Mateo.

Mateo Varela aseguró que no le seguirá el juego a Yina Calderón en La casa de los famosos

A raíz de esto, Mateo Varela aseguró que no iba a entrar en conflictos con Yina, pese a que no estaba diciendo las cosas como eran, ya que a diferencia de ella no estaba enseñado a “impartir odio” hacia los demás.

"Qué bueno que me dieron contenido, porque ya me dijeron que estoy muy apagadito, que muy callado... Pues bueno, hoy todo el día voy a hablar de que Yina Calderón, aparte de que se mete en lo que no le interesa, está opinando lo que no es. Si ella está enseñada a impartir odio, yo prefiero impartir amor"