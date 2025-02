La competencia subió de nivel y el teléfono llegó para cambiar las cosas en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes ver 24/7 a través de la aplicación.

Los participantes fueron sorprendidos durante la gala de este jueves 6 de febrero con una llamada, la cual no podían dejar sonar más de cinco veces, pues recibirían una sanción por parte del Jefe.

Cuando el teléfono suena pueden recibir un beneficio o un castigo. En esta ocasión quien logró contestar obtuvo el beneficio de nominar a uno de sus compañeros.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron en la noche del lunes 3 de febrero el mensaje que iba a recibir quien decidiera contestar la llamada.

El teléfono sonó y quien decidió contestar la llamada fue el atleta Marlon Solórzano, quien quedó sorprendido con el mensaje que recibió.

Tras algunos minutos de poder pensarlo, el deportista señaló que decidió nominar al actor Fernando 'el Flaco' Solórzano.

“El que tenga miedo a morir que no nazca. Yo estaba esperando que me dijera Marlon te salvaste. Me voy por el Flaco, no es nada personal, es la única persona que se me ocurre. Me disculpas mi hermano”, le dijo.