Laura G. recibió mensaje de su mamá con puya a Karina

Algunos famosos recibieron una recarga de amor durante la gala del pasado viernes 4 de abril en La casa de los famosos Colombia, entre esos Laura González, quien no pudo evitar romper en llanto al ver a su mamá, quien no solo le recordó su fortaleza, sino que además aprovechó para lanzar una puya a Karina García.

Luego de que se diera a conocer que el equipo ganador de la prueba de beneficio y castigo fue ‘Cien de cilantro’ conformado por Melissa Gate, Norma Nivia, Mateo Varela, La Liendra, Camilo, Laura, y 'El Flaco' Solórzano, los famosos recibieron un video mensaje de sus familiares.

Por el lado de Laura González, la comunicadora social recibió un mensaje de su mamá, quien además de darle ánimos para soportar los obstáculos de la competencia, aprovechó para lanzar una puya a Karina García, con quien ha tenido conflictos desde su ingreso al reality.

“Yo no te crie débil, tú eres fuerte, guerrera, luchadora. Estamos orgullosos de ti, porque eres una mujer maravillosa, una hija maravillosa, una hermana maravillosa y un ser humano maravilloso. Así que no te preocupes, sigue adelante, y sigue guerreándola. No es fácil, pero tú lo debes hacer y tú sabes por qué”, expresó la mujer.