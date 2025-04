Se llevó a cabo la nominación de la décima semana en La casa de los famosos Colombia con los nuevos participantes que ingresaron hace días: Laura González y Andrés Altafulla.

Tanto Laura como Altafulla entraron a la placa de nominados; la mujer nominada por sus compañeros y el hombre por el público del reality del Canal RCN.

En plena nominación, Laura González demostró de qué está hecha. Luego de darle dos puntos a Karina García, por una situación del pasado que trajo al formato de convivencia, se despachó en contra del humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido en el mundo del entretenimiento como Alerta.

Sí, Laura no se quedó callada y le dio un punto a Alerta en la nominación de La casa de los famosos Colombia. En términos generales, la modelo le dijo al humorista que se encuentra decepcionada de él y el momento más elevado fue cuando insinuó que le gustaría Karina García.

"Don Alerta, la verdad me da tanta tristeza porque entré aquí con tanta admiración por ti, impresionante porque te admiraba desde que estaba chiquita... No sé si es que querías que yo hiciera quedar mal a Karina, pero también me doy cuenta de que si es verdad lo que dijo Melissa: no sé si es que estás enamorado de Karina y le estás fallando hasta a tu esposa", sentenció Laura González frente a Alerta.