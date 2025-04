En La casa de los famosos Colombia todo puede pasar y las opiniones sobre las actitudes de los compañeros no tardan en salir a la luz. Cada gesto y comentario cuenta y nada pasa desapercibido.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia 2025, ¿dejará el reality?

¿Cuáles son las opiniones de La Toxi Costeña para Alerta de La casa de los famosos Colombia?

Tras el desacuerdo entre Laura González y Alerta, varios participantes no tardaron en compartir sus opiniones sobre la discusión. No es para menos, ya que algunos consideran que Laura tiene argumentos válidos, mientras que otros, critican el hecho de que Alerta llamara "bruta" a Laura, calificando ese comentario como innecesario y ofensivo.

Las opiniones dentro de la casa están claramente divididas. En el beauty, La Toxi Costeña aprovechó la oportunidad para dar su punto de vista, acompañada por Altafulla, Emiro Navarro y Melissa Gate.

"El tenía que ahondar en el tema de su esposa, por qué afirmas algo que no tuviste que ver", expresó La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia.

Ella asegura, que el problema entre Karina García y Laura González son problemas de ellas y que no era necesario meterse en los asuntos ajenos de las participantes.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate confiesa que tiene pocos amigos en La casa de los famosos: "Soy muy solitaria"

¿Cuál el problema entre Alerta y Laura González en La casa de los famosos Colombia?

Entre varias opiniones divididas, Emiro Navarro comentó que entiende la situación de Alerta, pues comentó que también reaccionaria de esa manera.

Artículos relacionados Melissa Gate Reacciones tras revelarse que Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia

La discusión entre Laura González y Alerta se originó porque, según Alerta, no le parece adecuado que Laura haya ingresado a La casa de los famosos Colombia con la intención de confrontar a Karina García. Para él, los conflictos que vienen del exterior no deberían trasladarse al reality, ya que no considera necesario traer esos problemas al juego.