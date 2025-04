La Liendra y Karina García discutieron: Alerta intervino

Los enfrentamientos en La casa de los famosos Colombia no cesan y en esta ocasión La Liendra y Karina García fueron los protagonistas. La pareja de influenciadores no estuvo de acuerdo con una situación que se ha venido presentando en el reality en los últimos días y Alerta tuvo que intervenir.

¿Qué ocasionó la discusión entre La Liendra y Karina García en La casa de los famosos?

Momentos antes de iniciar una actividad de aérobicos en La casa de los famosos Colombia, La Liendra ingresó a la habitación Fuego presumiendo su outfit, allí se generó una discusión sobre los problemas entre mujeres que habían surgido en los últimos días entre Karina García y Laura González. Y es que la influenciadora lanzó algunos comentarios alusivos a los ataques que ha recibido y como Alerta la ha defendido siendo un buen amigo.

Ante esto, La Liendra no estuvo de acuerdo ya que considera que esos son problemas de mujeres y ningún hombre tiene por qué interceder. Incluso se atrevió a lanzar un fuerte comentario contra Alerta: “qué mal que tenga 59 años y no sepa que los problemas de las mujeres son de las mujeres”.

Karina le dejó claro que no es cuestión de amistad, sino de lealtad, desatando todo un debate frente a este tipo de situaciones. Y obteniendo como respuesta por parte del influenciador: “a mí no me meta en sus problemas”.

Alerta defendió una vez más a Karina García, esta vez de La Liendra

Durante una conversación en la que La Liendra hizo algunos comentarios sobre Karina García, el humorista Alerta no dudó en intervenir para defenderla nuevamente. Aclaró que el hecho de que fuera una mujer no significaba que necesitara una defensa especial, pero sí resaltó el valor de la lealtad y la amistad.

“Uno ya tiene claro qué es la lealtad y qué es la amistad, olvídese”, dijo Alerta. Además, aseguró que, si algún día se metieran con La Liendra, él también lo defendería: “Es mi problema también, entre comillas, sabiéndolo manejar. Sin amedrentar”, agregó.