La Liendra reaccionó a visita inesperada de Dani Duke

La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar, pero esta vez la atención no estuvo dentro del reality de la vida en vivo, sino afuera. Y es que La Liendra no pudo ocultar su emoción al escuchar que su exnovia Dani Duke apareció sorpresivamente en las afueras de la afamada casa para brindarle todo su apoyo. ¿Cómo reaccionó el influencer al tenerla tan cerca? Te contamos todos los detalles.

Durante la tarde de este martes 4 de marzo, La Liendra recibió una inesperada sorpresa por parte su novia Dani Duke, quien decidió acercarse a las afueras de La casa de los famosos Colombia para gritarle a su novio palabras de aliento con ayuda de un micrófono y un parlante, una dinámica que diferentes familiares y fanaticadas suelen realizar para darles apoyo a los participantes que se encuentran dentro del reality.

Al escuchar a su novia darle palabras de aliento desde las afueras de la afanada casa, La Liendra, quien ya había manifestado días atrás que le gustaría que su novia tuviera este detalle con él, aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para agradecerle su visita.

"Novia, te amo. Me haces mucha falta, me alegró mucho escucharte, gracias por gritarme ese mensaje tan bonito, lo necesitaba. Te extraño mucho, espero que todo esté muy bien, que me le esté saliendo trabajo noviecita hermosa. Aguanta, que yo ya voy a salir pronto, lo que tenga que estar acá, pero me haces demasiada falta. Te amo mucho noviecita"