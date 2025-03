La Liendra entró en crisis en La casa de los famosos

El creador de contenido digital Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, vivió uno de los momentos más difíciles dentro de La casa de los famosos Colombia para él, pues luego de casi dos meses, y por primera vez, el joven influenciador estuvo en riesgo de eliminación. Aunque en un principio se mostró confiado por el apoyo de su fanaticada se llevó una gran sorpresa al conocer el porcentaje de votos que acumuló.

Durante la jornada de eliminación que se vivió el pasado domingo 16 de marzo, en donde Melissa Gate, Karina García, La Abuela, Sebastián Arias y La Liendra se enfrentaron a una doble eliminación, los participantes conocieron finalmente que quienes debían abandonar la competencia eran La Abuela y Sebastián. Sin embargo, al ser el último en regresar a la afamada casa, La Liendra no pudo evitar romper en llanto ya que sintió una gran desilusión y hasta comenzó a dudar de sus decisiones dentro del reality.

Luego de desahogarse con sus compañeros y su equipo Lavaplatos, La Liendra decidió reflexionar en soledad frente a lo que estaban ocasionando sus decisiones durante lo largo del reality, incluso llegó a cuestionarse si su liderazgo en Los Lavaplatos podría estar empañando su imagen. La Liendra aseguró que esta no era la primera vez que le pasaba, que creía que estaba haciendo las cosas bien, y resultaba todo lo contrario.

En medio de su desconcierto, La Liendra indagó en qué pudo haber hecho mal para que los colombiano no lo apoyaran de la manera que él esperaba y hasta llegó a pedirle perdón a su novia Dani Duke por lo sucedido.

“No sé si fueron las canciones, no sé si es por los muchachos, no sé si me estoy viendo muy líder, no sé si estoy muy peleón, no sé si estoy grosero, no sé qué estoy haciendo mal, y como no sé que estoy haciendo mal… Solo quiero quedarme quieto. Lo siento, noviecita”