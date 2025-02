La casa de los famosos: Karina afirma que no le gusta Camilo

Tras la salida de Marlon Solórzano de La casa de los famosos Colombia, participante con el que Karina García sostuvo una corta relación sentimental, Camilo Trujillo aprovechó el camino libre para intentar conquistar a la influenciadora. Sin embargo, en lugar de despertar su interés, parecería estar causando el efecto contrario.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

Karina estalla en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué no entienden que no le gusta Camilo?

Durante una conversación con algunas integrantes de las Chicas Fuego, en la que también estaba Emiro, Karina García se sintió frustrada. La Toxi Costeña, La Jesuu y el mismo Emiro le expresaron que, si realmente no estaba interesada en Camilo Trujillo, no era necesario repetirlo constantemente ni escudarse en el gusto que su amigo Emiro tenía por el actor, pues eso podía interpretarse de otra manera.

Ante esto, Karina respondió que, si los demás seguían insinuando que tenía un interés amoroso en Camilo, ella tenía que defenderse y dejar claro que no era así. Sin embargo, su manera de hacerlo parece estar incomodando a los demás. “No me gusta. O sea, no sé cómo hacer para que lo entiendan. No sé quién empezó con esa película. Él no es feo, él es guapo, pero no me gusta”, afirmó Karina.



Incluso, la joven influenciadora aseguró que toda esta situación con Camilo Trujillo “es lo más incómodo que he vivido en la casa, y más por un man”.

Karina García y las polémicas que ha protagonizado en La casa de los famosos Colombia

La situación que Karina García está viviendo actualmente en La casa de los famosos Colombia, debido al interés que Camilo Trujillo tiene en ella, se suma a las polémicas que ha protagonizado en el reality de la vida en vivo.

La primera controversia estuvo relacionada con el interés que Peluche y Marlon mostraron por ella. Finalmente, Karina se decidió por Marlon, pero poco después de confirmar su relación con la influenciadora, él fue eliminado. Esta escena fue comparada por los televidentes con la historia de Nataly Umaña y Miguel Melfi en la primera temporada.

Artículos relacionados Karina García Karina García enfrentó a Coco en La casa de los famosos Colombia: "Eres un mentiroso"

Más recientemente, la influenciadora protagonizó otro conflicto, esta vez con Coco, durante la semana en la que él asumió el liderazgo en La casa de los famosos. Al compartir la misma habitación, su convivencia se tornó tensa y su relación se fracturó.