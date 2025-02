Karina confiesa que quiere irse de La casa de los famosos

Luego de una polémica dinámica de etiquetas en las que varios famosos sacaron a relucir lo que pensaban de otros participantes y de una gala de nominación que dejó en evidencia algunas alianzas, Karina García se mostró afectada por todo lo que sucedía en La casa de los famosos Colombia, pues aseguró que su imagen se estaba dañando por un tema que ni siquiera le interesaba: la relación entre Mateo Varela ‘Peluche’ y Norma Nivia.

Karina García reveló, en medio de lágrimas, que se quiere ir de La casa de los famosos

Durante una conversación con Melissa Gate, la influenciadora Karina García no pudo evitar romper en llanto al manifestarle lo mal que se estaba sintiendo en La casa de los famosos Colombia por la actitud de algunos participantes contra ella. Pues recordemos que durante la actividad de etiqueta varios se despacharon contra ella. “Yo quería estar bien para mi niño, yo estoy cansada, me quiero ir. Amiga, la verdad, esto no es bonito. O sea, Meli es muy duro, y a mí aquí nadie me habla, acá en este cuarto me siento mal”.

Según comentó García, ya estaba cansada de todos los problemas que se estaba ganando en La casa de los famosos por decir “la verdad”. Además, dejó claro que ella no estaba interesada en Mateo Varela por lo que no entendía la actitud de Norma Nivia contra ella.

“A parte que me parece muy injusto, o sea, algo que a mí ni me importa, a mí no me importa Mateo, no me importa la relación de ellos. Simplemente yo conté algo que fue verdad, estoy quedando como si yo quisiera dañar eso. Nunca me interesó, nunca me gustó. Estoy cansada de que me vean llorar”.

Melissa Gate intentó consolar a Karina García en La casa de los famosos Colombia

Al escuchar a la paisa, Melissa Gate intentó tranquilizarla y le pidió que evitara decir que quería irse, ya que en la casa hay cámaras que los vigilan constantemente y transmiten todo a Colombia. Según ella, sus palabras podrían tomarse literalmente y provocar su eliminación el próximo domingo 2 de marzo.

Además, Melissa le recordó que no tenía razones para sentirse mal, ya que quien inició las acusaciones sobre la relación de Mateo Varela y Norma fue Yaya: “La que empezó a decir que Mateo solo estaba con Norma por estrategia fue Yaya”.