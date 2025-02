Los últimos días dentro de La casa de los famosos Colombia no han sido nada fácil para la modelo Karina García y esto lo demostró en una conversación con Lady Tabares.

Karina García ha pasado por varios momentos en la última semana, la salida de Marlon Solórzano, quien era su pareja en el reality del Canal RCN. El ingreso de Marilyn Oquendo, quien la confrontó y su nominación a la placa de la semana.

Todos estos motivos más lo que significa estar alejada de sus hijos hicieron que Karina colapsara y exteriorizara todos esos sentimientos reprimidos.

Esto lo hizo en medio de una conversación con Lady Tabares, La Jesuu y Cristian Pasquel, quienes se mostraron empáticos y comprensivos con su gran tristeza.

Es entendible, has tenido días demasiado fuertes.

En medio del desahogo de Karina García, Lady Tabares aprovechó para darle consejos desde su experiencia, haciéndola ver que era una oportunidad de hacer cambios en su vida.

Lady Tabares quiso hacerle ver que estar dentro del reality del Canal RCN era su gran sueño y lo estaba cumpliendo, por lo que debía sentirse orgullosa y feliz.

Su sueño era estar en esto, llevas más de 15 días, lo lograste, no has fracasado.

Además, trató de explicarle que así se sintiera mal en ese momento, la vida se trataba de equivocarse y fracasar para aprender y ser mejor cada día.

Karina García le expresó a Lady Tabares que aunque sentía que no debía tomarse de manera personal lo que estaba viviendo en La casa de los famosos Colombia sentía que estaba afectando su vida.

Sé que no debo tomarme esto tan enserio, pero afecta mi vida.

Tanto así que, aseguró que estaba empezando a sentir que ya no tenía más fuerzas para continuar en la competencia, no obstante, Lady la impulsó a seguir dándola toda en el reality.

Frente a las enseñanzas que ha tenido hasta el momento, Karina García aseguró que ha tenido varias, una de ellas ser más humilde y sencilla.

Tengo que ser más humilde, no ser tan egocéntrica, yo eso soy consciente. Estar acá me ha enseñado muchas cosas, pero siento que no tengo fuerzas.