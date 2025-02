Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, reaccionó luego de que su mamá lograra quedar salvada en la jornada de eliminación en La casa de los famosos Colombia, producción que puede ver 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 220 mil seguidores, compartió un video en el que se mostró viendo la jornada de eliminación y reveló su reacción al conocer que su mamá fue la segunda más votada por el público para que siga en la competencia.

Recordemos que, Karina García obtuvo el 24,14% de la votación por debajo del actor Mauricio Figueroa, quien obtuvo el primer lugar con un porcentaje del 32,70%.

Tras el anuncio de su salvación, Karina García se mostró muy sorprendida y no dudó en mencionar a sus dos hijos.

“¿En serio? No lo puedo creer, gracias. Valentino, Isabella los amo”, expresó.

Luego de su salvación, la hija de Karina García se pronunció al respecto respondiéndole a quienes han criticado a la creadora de contenido y desearon que fuera ella la que iba a quedar eliminada de la competencia.

“Duélale a quien le duela, en tu cara. Pa’ los que decían Karina sale la próxima semana, sí ja ja ja. Me siento muy feliz de que no haya salido de La casa, le falta demasiado por dar, de verdad muchas gracias a todos los que votaron, estuvieron ahí votando demasiado, no se imaginan todo lo que se los agradezco”, expresó.